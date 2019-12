Oude bank belangrijkste obstakel bij overstappen

Consumenten die in de afgelopen drie jaar zijn gewisseld van bank en daarbij gebruik hebben gemaakt van de Overstapservice waarderen deze service gemiddeld met een 7,3. 16% van de overstappers wordt nog geconfronteerd met obstakels, waaronder een weinig behulpzame ‘oude’ bank. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond gepubliceerd in de Geldgids van december 2007.

In drie jaar tijd is 14,4% van de ondervraagden (bijna 14.000 mensen) gewisseld van bank. Slechts 35,2% van de overstappers heeft de Overstapservice gebruikt. Belangrijkste obstakels bij het overstappen zijn: een weinig behulpzame oude bank of overstappers die aangeven zelf overal achteraan te moeten. Ook geven banken vaak te weinig of onjuiste informatie over de gevolgen van het overstappen voor bijvoorbeeld het gebruik van pinpas, creditcard of stortingen op de rekening.

De Consumentenbond pleit al jaren voor een goedwerkende service die het overstappen naar een andere bank makkelijker maakt, liefst met behoud van het eigen rekeningnummer. De bond vindt het belangrijk dat de Overstapservice blijft bestaan, ook als in 2008 de gezamenlijke Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, SEPA) van start gaat. Pas als er een gelijkwaardig Europees alternatief is ontwikkeld, bij voorkeur met nummerportabiliteit, kan er sprake zijn van het afschaffen van een nationale overstaphulp.