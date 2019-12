Belastingvoordeel op banksparen voor pensioen of koophuis

Het sparen voor de oudedag en de aflossing van de hypotheek met belastingvoordeel kan straks niet alleen via een verzekering, zoals een lijfrente, maar ook met een bankproduct, zoals een spaarrekening. Dit voorstel van PvdA en VVD is goed nieuws voor de consument. De Consumentenbond roept daarom alle politieke partijen in de Tweede Kamer op vóór dit voorstel te stemmen.

Als er meer keuzemogelijkheden komen om te sparen voor de aflossing van de hypotheek en pensioenopbouw, gaat daarmee een lang gekoesterde wens van de Consumentenbond in vervulling. Op dit moment wordt alleen het sparen via een verzekering fiscaal bevoordeeld.

In het wetsvoorstel wordt het ook mogelijk met belastingvoordeel te sparen of te beleggen via bankproducten. Het monopolie dat verzekeraars hebben op de fiscale vrijstelling, wordt hiermee doorbroken: er komt een eind aan de jarenlange fiscale discriminatie van spaar- en beleggingsproducten.

Voordelen consument

Met dit wetsvoorstel komt er meer concurrentie tussen financiële instellingen als banken en verzekeraars, zonder fiscale bevoordeling van producten van de een of de ander. Consumenten kunnen zo profiteren van de voordelen die concurrentie met zich meebrengt zoals lagere kosten en betere informatie. Want daar is nog een wereld te winnen…