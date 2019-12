Check beleggingshypotheek op verborgen risico’s

Consumenten lopen risico bij het afsluiten van een beleggingshypotheek, met name als die in combinatie met een kapitaalverzekering wordt afgesloten. Om consumenten beter inzicht te geven in eventuele verborgen risico’s van hun (beleggingsverzekerings)hypotheek heeft de Consumentenbond de ‘risicometer hypotheken’ op www.consumentenbond.nl gelanceerd.

De ‘risicometer hypotheken’ moet consumenten helpen te bepalen of zij een hypotheek hebben afgesloten met een beleggingsverzekering dan wel of zij een offerte voor dit product hebben gekregen. De resultaten van de risicometer geeft de consument antwoord op de vraag of hij een beleggingsverzekeringshypotheek heeft en welke mogelijke risico’s dat product in zich heeft. Mocht er sprake zijn van een hypotheek met beleggingsverzekering dan wordt ook duidelijk welke vervolgstappen er het beste kunnen worden ondernomen.

Steekproef Consumentenbond

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten onvoldoende inzicht krijgen in de verborgen risico’s van hun beleggingsverzekeringshypotheek, met name over de kosten die in rekening worden gebracht. Ook hebben consumenten weinig tot geen zicht op de gevolgen als zij tussentijds de hypotheekverzekering beëindigen. Een recente steekproef toont aan dat het bijna 15 jaar duurt, voordat de waarde van de beleggingen de eigen inleg heeft overstegen.

