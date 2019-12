Slechte informatie over beleggingsverzekeringen

Consumenten die nu een beleggingsverzekering willen afsluiten worden slecht geïnformeerd door de verzekeraars. Uit een recente steekproef van de Consumentenbond blijkt dat slechts drie van de negen onderzochte verzekeraars informatie geven over welk deel van de totaalinleg toegedeeld zal worden aan verzekeringspremie en kosten. Zeven van de negen verzekeraars bieden wel inzicht in het verloop van de waarde bij tussentijdse beëindiging.

Dit laatste is op zichzelf positief te noemen. Echter, daaruit blijkt ook dat wanneer de consument het product vanuit een spaar- of beleggingsmotief wenst en de vrijheid wil houden om tussentijds met het geld iets anders te doen, de onderzochte producten van deze verzekeraars daarvoor niet geschikt zijn.

Op grond van deze steekproef eist de Consumentenbond van de verzekeraars dat zij per direct aan de consument zullen gaan melden welk deel van de totale inleg toegedeeld zal worden aan verzekeringspremie en kosten indien de overeenkomst voor de volledige looptijd zal gaan lopen.

Verder eist de Consumentenbond dat verzekeraars per direct voor de consument duidelijke informatie bieden over de consequenties bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst. Niet alleen in de vorm van omschrijvingen, maar ook in de vorm van tabellen met bedragen. Van intermediairen of tussenpersonen wordt geëist dat zij alleen bemiddelen in een beleggingsverzekering als de consument uitdrukkelijk over mogelijke financiële consequenties is geïnformeerd en heeft aangegeven geen problemen te hebben met de consequenties bij tussentijds stoppen.

Ten slotte eisen wij van verzekeraars dat zij vanaf nu expliciet zullen melden dat het product niet geschikt is voor consumenten, die een spaar- of beleggingsmotief hebben met vrijheid van handelen.