Europees betalen mag niet duurder worden

Er moet snel duidelijk komen voor Nederlandse consumenten over de gevolgen van één gezamenlijke Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area). Hoe gaat het overmaken van geld naar het buitenland straks in zijn werk? En blijft de mogelijkheid bestaan om relatief eenvoudig van bank te kunnen wisselen?

Onder geen enkele voorwaarde vindt de Consumentenbond het toelaatbaar dat betalen voor de Nederlandse consument duurder wordt. De bond heeft deze en andere zorgpunten kenbaar gemaakt in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en dringt er bij de Nederlandse banken op aan snel duidelijkheid te geven.

Stappenplan

Op 29 juni heeft de stuurgroep ‘SEPA-migratie’ zijn stappenplan gepresenteerd voor de overschakeling van het Nederlandse betalingsverkeer naar een gezamenlijke Europese markt. De Consumentenbond vindt het een positieve ontwikkeling dat consumenten vanaf 2008 in het euro-gebied overal op eenzelfde manier kunnen betalen. Nederlandse consumenten kunnen straks bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger met hun eigen pinpas betalen in een Belgische supermarkt. Ook wordt het mogelijk om een incassomachtiging af te geven aan een bedrijf buiten Nederland, bijvoorbeeld voor een huisje in Frankrijk.

Nederlandse verworvenheden

De vorming van een Europese betaalmarkt mag echter niet ten koste gaan van de Nederlandse verworvenheden. De Nederlandse betaalmarkt is een van de meest efficiënte, veilige en goedkope betaalmarkten ter wereld. De bond zal erop toezien dat bij de overstap naar een Europese betaalmarkt dit zo blijft en de bescherming van consumenten niet minder wordt.