Websites transavia.com en Wizz Air in strijd met Reiscode

De boekingssites van luchtvaartmaatschappijen transavia.com en Wizz Air zijn in strijd met de Reclame Code Reisaanbiedingen en moeten direct de prijzen laten zien inclusief toeslagen en belastingen.

Tot dat oordeel komt de Reclame Code Commissie (RCC) naar aanleiding van door de Consumentenbond ingediende klachten. De Reclame Code Reisaanbiedingen schrijft namelijk voor dat alle onvermijdbare kosten bij publicatie in de prijs moeten zitten. De Consumentenbond is met deze uitspraken in het gelijk gesteld.

Het belangrijkste verweer van Transavia luidde dat boekingsmodules niet onder de Reiscode vallen omdat ze geen openbare aanprijzing zouden zijn – en daarmee geen reclameuiting. De RCC oordeelt hier echter anders over. Pas nadat iemand een keuze heeft gemaakt voor een bepaalde vlucht, is er sprake van een individueel aanbod.

Dit voorjaar kreeg de Consumentenbond naar aanleiding van het meldpunt ‘Reislokkertjes’ veel klachten over aanbieders die zich niet aan de regels van de Code Reisaanbiedingen houden. In augustus kreeg de bond al gelijk in vergelijkbare zaken tegen Aer Lingus, Jet2com, Sky Europe en Ryanair.