Consumentenautoriteit laat tanden zien door eerste boete uit te delen

De Consumentenautoriteit heeft een boete opgelegd aan Sana Direct BV (ook wel bekend onder de naam Naturpost) van in totaal €88.000, omdat het bedrijf een aantal regels van het consumentenrecht heeft geschonden.

Daarnaast moet het bedrijf de informatievoorziening op zijn website aanpassen en mag het in de toekomst geen ongevraagde vervolgzendingen van producten toesturen. Beide op straffe van een dwangsom. Het is een goed signaal dat de Consumentenautoriteit laat zien dat zij tanden heeft en optreedt wanneer wettelijke rechten van consumenten worden geschonden.

Volgens de Wet Handhaving Consumentenbescherming heeft de Consumentenbond de status van "belanghebbende". In het onderzoek van de Consumentenautoriteit heeft de bond de belangen van de consument op grond van deze positie vertegenwoordigd. In een hoorzitting heeft de bond zijn standpunt gegeven over de handelwijze van dit postorderbedrijf. Sana Direct kan nog bezwaar of beroep aantekenen tegen het besluit van de Consumentenautoriteit.

Klachten Consumentenbond

De Consumentenautoriteit startte een onderzoek naar Sana Direct/Naturpost nadat bij de Consumentenbond en Consuwijzer veel klachten en signalen waren binnengekomen over ongevraagde vervolgzendingen van Naturpost. De bond startte in juli voor leden een groepsactie om individuele klachten op te lossen. In het kader van deze actie beloofde Naturpost de bond terechte klachten binnen twee weken op te lossen.