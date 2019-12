Brandbrief aan ministers Klink en Rouvoet

De Consumentenbond, de Nederlandse Hartstichting en een groep wetenschappers hebben in een brandbrief de ministers Klink en Rouvoet gevraagd om daadkrachtig op te treden tegen de onverantwoorde marketing van onverantwoorde voedingsmiddelen (snoep, snacks, frisdrank, etcetera) gericht op kinderen.<img height="198" hspace="0" src="screenshotbeusekom.jpg/{_document}/hippogallery:original" width="250" align="right" border="0" mslinkref="true" data-type="hippogallery:original" data-uuid="2baa620d-d51b-487c-9ca8-61dc7ec034ed">

Bekijk de video

Aan de ministers wordt gevraagd om een verbod op reclame op ongezonde voedingsmiddelen en dranken op tijden dat kinderen doorgaans tv kijken (van 7 tot 21 uur). Daarnaast willen de ondertekenaars een verbod op het gebruik van kinderidolen en fictieve figuren (zoals striphelden) en een verbod op spaaracties en gratis cadeautjes.

Wetenschappelijk bewijs

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat dit soort reclames van grote invloed zijn op het eetgedrag van kinderen. Ook de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft recentelijk nog alarm geslagen over de effecten van dergelijke reclames gericht op kinderen. In Nederland beperkt de aanpak zich tot een door de brancheorganisatie opgestelde reclamecode. Deze code blijkt in de praktijk onvoldoende effectief om het probleem aan te pakken.

Lees hier de brief aan de ministers.