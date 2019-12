Consument betaalt te veel voor drinkwater

Drinkwater is in Nederland onnodig duur. De Consumentenbond, de Vereniging Eigen Huis en de vereniging voor zakelijke watergebruikers VEMW willen dat in de nieuwe Drinkwaterwet meer geregeld wordt ter bescherming van de consument. Zo moeten er waarborgen komen over de hoogte van de tarieven (deze moeten kostengeoriƫnteerd zijn) en onafhankelijk toezicht komen op de sector. Zolang dit niet geregeld is, betaalt de consument te veel voor zijn drinkwater.

Uit onderzoek van de belangenorganisaties blijkt dat de waterbedrijven in 2006 een winst geboekt hebben van ruim 240 miljoen euro, 30% meer dan in 2005. Ook de dividenduitkering aan aandeelhouders zoals gemeenten en provincies steeg met 30% tot 67 miljoen euro.

Minister Cramer van VROM is in gesprek met de drinkwaterbedrijven over de hoogte van hun winsten. Voor de consumentenorganisaties is dat niet genoeg. Zij pleiten voor een heldere norm in de wet. In de praktijk zal dat betekenen dat de tarieven substantieel kunnen dalen. Een onafhankelijke toezichthouder op drinkwatermonopolies moet de naleving van die norm garanderen. Deze toezichthouder kan zorgen voor een eerlijke prijs voor water en waarborgen dat drinkwaterbedrijven efficiƫnt werken.