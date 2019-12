Consumentenbond wil ervaringen consumenten weten

Oneerlijke verkoopmethoden worden binnenkort verboden. In 2007 komt er een nieuwe wet die consumenten beter moet beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemers, zoals misleidende en agressieve verkooppraktijken. Er zijn namelijk ondernemers die op slinkse wijze proberen consumenten tot aankoop van producten te bewegen. Een wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, beschrijft situaties wanneer consumenten met oneerlijke verkoopmethoden te maken hebben. Deze worden bij wet verboden. Meldpunt geopend

Om te kunnen beoordelen of dit wetsvoorstel consumenten afdoende beschermt vraagt de bond consumenten naar hun ervaringen. Donderdag 25 januari 2007 is hiervoor het meldpunt ‘Oneerlijke Handelspraktijken’ geopend. De bond zal gemelde ervaringen gebruiken bij het beïnvloeden van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel. Oneerlijke verkoopmethoden

Voorbeelden van oneerlijke verkoopmethoden zijn: een ondernemer suggereert in reclame dat er ergens koopjes te halen zijn, maar in de winkel zelf blijkt de aanbieding niet leverbaar. Of de consument wordt verzocht te betalen voor geleverde producten waar men niet om gevraagd heeft. Deze en tal van andere situaties zijn volgens de nieuwe wetgeving verboden. Het Meldpunt is inmiddels gesloten.