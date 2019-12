Drinkwaterprijzen Nederland hoog

De Nederlandse waterconsument betaalt aanzienlijk meer voor z’n drinkwater dan bijvoorbeeld Finnen of Zweden. Het verschil is minimaal 35 Euro per huishouden per jaar. Denen, Duitsers en Belgen zijn nog duurder uit dan Nederlanders. Dat blijkt uit een recente vergelijking van de waterprijs in tien Europese landen door een Franse onderzoeksinstelling.

Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en VEMW pleiten voor een transparante prijs van drinkwater. Waterbedrijven moeten besparingen met afnemers delen. Het recept: een goed toegeruste, onafhankelijke waakhond bij de NMa die opkomt voor de belangen van de consument.

Toezichthouder water

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 84% van de bevolking vindt dat er een toezichthouder aangesteld moet worden om het financiële beleid en de dienstverlening van waterbedrijven te controleren. Daarnaast meent 88% dat de overheid erop moet toezien dat waterbedrijven een zelfde beleid hanteren ten aanzien van winstuitkering. De Consumentenbond, VEH en VEMW doen een gezamenlijke oproep aan minister Cramer om in de Drinkwaterwet een effectieve toezichthouder op te nemen.