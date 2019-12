Per 1 november duidelijker taxitarieven

Vanaf 1 november 2007 moeten taxi’s duidelijker aangeven wat hun tarieven zijn. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. De Consumentenbond heeft jarenlang gepleit voor meer concurrentie en lagere prijzen.

Een motie om de invoering van de regels opnieuw uit te stellen, haalde het net niet in de Tweede Kamer. De taxisector zal nu vanaf 1 november de tarieven volgens de nieuwe structuur moeten aanbieden.

Prijs per kilometer

Dit houdt in dat de taxisector, naast een opstaptarief inclusief de eerste 2 kilometer, alleen nog een prijs per kilometer mag hanteren. De tarieven moeten vanaf 5 meter duidelijk zichtbaar zijn. Zo kun je als klant beter zien wat de rit ongeveer gaat kosten.

De Consumentenbond vindt het voor consumenten een goede zaak dat de Tweede Kamer zijn rug heeft rechtgehouden. Nu mijden veel mensen de taxi omdat ze die te duur vinden en onzeker zijn over de ritprijs.