Eneco gevoelig voor reclame-argumenten bond

De Consumentenbond heeft Eneco erop gewezen dat haar onlangs gehouden reclameactie in strijd is met de Nederlandse Reclame Code en verwees het energiebedrijf naar eerdere uitspraken van de Reclame Code Commissie. Daaruit blijkt dat een actie, waarbij reclamemateriaal aan voordeuren wordt gehangen, niet is toegestaan.

Eneco heeft de bond vandaag laten weten hiervan niet op de hoogte te zijn. Men dacht dat deze manier van communiceren geoorloofd was. Door de informatie van de bond is Eneco tot het inzicht gekomen dat dit niet het geval is. Het bedrijf heeft beloofd deze vorm van reclamemaken in de toekomst niet meer te herhalen en zich netjes aan alle regels te houden. De Consumentenbond is tevreden met deze opstelling van Eneco.

Deze vakantieperiode voerde energieleverancier Eneco een campagne voor groene stroom. Consumenten beklaagden zich bij Eneco over het ophangen van het reclamemateriaal aan de deurknop, omdat inbrekers in één oogopslag kunnen zien wie wel en niet thuis is: blijven de tasjes onaangeroerd hangen, dan zijn de bewoners kennelijk niet aanwezig en is de weg vrij voor kwaadwillenden.