Extra maatregelen tegen overgewicht

Extra maatregelen zijn nodig om de groei van het aantal volwassenen en kinderen met overgewicht te bestrijden. Onderzoek wijst uit dat de huidige acties te versnipperd zijn, en ook het beoogde effect wordt lang niet altijd bereikt. De Consumentenbond benadrukt dat de maatregelen alleen zin hebben als er ook bindende afspraken worden gemaakt met fabrikanten en supermarkten.

Het projectbureau dat de bestrijding van overgewicht coördineert, het Convenant Overgewicht, gaat werken aan de invoering van een duidelijk logo zodat consumenten in één oogopslag zien of ze te maken hebben met een gezond of minder gezond product. En ook reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen tot 12 jaar gaat mogelijk verdwijnen. Daarmee worden diverse aanbevelingen van de Consumentenbond overgenomen.

Prioriteiten

Andere belangrijke prioriteiten voor 2008 zijn: een beter zichtbaar en vindbaar aanbod van gezonde voeding, dagelijks 1 uur lichamelijke oefening op het basis- en voortgezet onderwijs en een groter aanbod van gezonde voeding op scholen en in bedrijfskantines.