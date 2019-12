Maak namen ‘foute’ tussenpersonen openbaar

Honderden financiële tussenpersonen voldoen niet aan de eisen om een vergunning te krijgen of te houden. De Consumentenbond vindt dit een kwalijke zaak en eist het openbaar maken van de namen van deze dienstverleners. Consumenten hebben het recht te weten om welke bedrijven het hier gaat. Als deze bedrijven al zo slecht omgaan met de eisen die aan hen gesteld worden dan loopt de consument grote kans verkeerde financiële adviezen te krijgen.

Op 1 januari 2006 is de Wet financiële dienstverlening ingegaan. Na jaren van overleg vond de overheid dat er regels moesten worden gesteld aan financiële dienstverleners. Zo moeten ze integer en deskundig zijn, juiste en niet misleidende informatie verschaffen en aangesloten zijn bij het klachteninstituut KiFiD. Naar nu blijkt voldoen honderden bedrijven ruim anderhalf jaar na de invoering van de nieuwe regelgeving nog steeds niet aan deze voorwaarden.

De Consumentenbond vraagt per brief aan toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) de namen van deze ‘foute’ tussenpersonen vóór 1 oktober a.s openbaar te maken.