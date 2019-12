Fruitdrankjes nauwelijks gezonder dan jus

Behalve het enorme prijsverschil is er nauwelijks onderscheid tussen de speciale fruit- en groentedrankjes in kleine flesjes en een gemiddeld pak sinaasappelsap. De Consumentenbond onderzocht 14 drankjes en concludeert dat het beter is om zelf iedere dag twee ons groenten en twee stuks fruit te eten.

Met allerlei kreten op de verpakking wekken de onderzochte drankjes de indruk dat ze voorzien in de dagelijkse hoeveelheid groente en/of fruit. Nader onderzoek werpt een heel ander licht op zaak. Ruim de helft van de drankjes scoort matig tot slecht op de hoeveelheid voedingsvezels, de rest komt niet verder dan het oordeel ‘redelijk’. Een ander minpunt is het gebrek aan variatie. Producenten van drankjes met groente kiezen bijna allemaal voor wortel

Vitamine C

Bij de meeste fruit- en groentedrankjes is het beter gesteld met de hoeveelheid foliumzuur en vitamine C, twee andere belangrijke factoren die bepalen hoe gezond een product is. Bij twee op de drie drankjes is de hoeveelheid foliumzuur en vitamine C vergelijkbaar met gewone groenten en fruit. Maar echt bijzonder is dat niet, want dat geldt ook voor sinaasappelsap uit een pak.