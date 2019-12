Geen hoger beroep ONVZ

ONVZ is niet in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechter om de wijziging van de poliswaarden terug te draaien. Daarmee heeft deze zaak dus definitief een gunstig verloop voor de consument.

Naar aanleiding van de tussentijdse aanpassing van de polisvoorwaarden bij ONVZ, spanden de Consumentenbond en de NPCF een kort geding aan tegen ONVZ. Op 8 juni stelde de rechter de consumentenorganisaties in het gelijk en veroordeelde ONVZ om de maatregel terug te draaien. ONVZ gaf hier gevolg aan, maar had formeel nog tot vrijdag 6 juli de tijd om in beroep te gaan. Dat is echter niet gebeurd.

Regulering

De Consumentenbond heeft de politiek gevraagd structurele maatregelen te nemen om tussentijdse aanpassingen van de zorgverzekering en aanvullende verzekeringen te reguleren. Ook wil de bond het graag horen als ONVZ-klanten geen brief hebben ontvangen van ONVZ waarin de verzekeraar de mogelijkheid biedt om de oude dekking te herstellen.