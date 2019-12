Geen slotjes op muziekdownloads goede ontwikkeling

iTunes gaat liedjes van EMI zonder ‘slotjes’ verkopen, maar dan wel tegen een hogere prijs. Platenmaatschappij EMI en Apple hebben dat bekendgemaakt.

Het goede aan deze ontwikkeling is dat dit de eerste, concrete stap is op weg naar ‘DRM-vrije muziek’. De ‘slotjes’ (DRM) moeten piraterij tegengaan, maar kwaadwillenden weten ze te omzeilen en betalende klanten hebben er last van.

Hogere prijs

Het minder goede nieuws is dat consumenten 30% méér moeten gaan betalen voor die DRM-vrije muziek; voor de huidige prijs wordt alleen muziek mét DRM verkocht. Als DRM toch niet helpt, waarom dan niet de slotjes op alle muziek eraf halen en alleen méér geld vragen voor liedjes van een hogere kwaliteit?

Oproep

De Consumentenbond roept andere platenmaatschappijen en muziekwinkels op de ontwikkeling die EMI en Apple inzetten te volgen. Tegelijkertijd wil de bond dat EMI en Apple ook van de liedjes die tegen de gewone prijs worden verkocht de DRM verwijderen.