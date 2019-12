Ouders en leerlingen boos over uitstel gratis schoolboeken

Ondanks toezeggingen van het kabinet en brede steun van de Tweede Kamer zijn schoolboeken voor het voortgezet onderwijs dit jaar nog niet gratis. Oorzaken zijn geld- en tijdgebrek. De Consumentenbond eist nu samen met organisaties van leerlingen en ouders een eenmalige compensatie.

Na acties van de Consumentenbond en Ouders & Coo en onder politieke druk van vrijwel de gehele Tweede Kamer heeft het Kabinet besloten om leermiddelen voortaan (gratis) via de scholen te distribueren. Zij krijgen hiervoor extra geld van de overheid. Daarmee voldoet Nederland eindelijk aan internationale afspraken over gratis onderwijs. Een bijkomend voordeel is dat de uitgaven omlaag kunnen, omdat scholen beter op de kosten zullen letten als niet de ouders, maar zijzelf de boeken moeten betalen. Het is uiterst teleurstellend dat de verantwoordelijke bewindslieden er kennelijk niet in zijn geslaagd om uitvoering te geven aan het kabinetsbeleid.

Nu blijkt dat invoering voor het jaar 2007-2008 niet haalbaar is, willen de betrokken organisaties een eenmalige uitkering voor ouders van kinderen in het voortgezet onderwijs. Zij zullen hiervoor steun zoeken bij de Tweede Kamer.