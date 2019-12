Grote prijsverschillen tussen notarissen

De prijsverschillen tussen notarissen kunnen flink oplopen. Dat blijkt uit een steekproef van de Consumentenbond.

Het recente onderzoek van de Consumentenbond toont aan dat het de moeite loont om te shoppen voor een notaris, bijvoorbeeld voor het laten passeren van een hypotheekakte of het laten opstellen van een testament of samenlevingscontract. De prijsverschillen lopen in het onderzoek van de bond op tot 1.400 euro.

Vergelijkingssite

Notarissen blijken nog steeds erg gesloten over de prijzen die zij hanteren. Aan het onderzoek van de bond werkten slechts 73 van de ongeveer 1000 aangeschreven notariskantoren mee.

De Consumentenbond vindt dat notarissen transparant moeten zijn over hun prijzen. Anders kan er geen sprake zijn van een goede marktwerking. Daarom pleit de bond onder andere voor een onafhankelijke website met tariefinformatie en informatie over de service van notarissen in het hele land.