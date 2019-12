Haal meer uit je spaargeld

Sinds 2006 stijgt de rente op de geldmarkt. Het zou logisch zijn als banken dat voordeel doorgeven aan hun rekeninghouders. Onderzoek van de Consumentenbond wijst uit dat diverse banken dat nalaten.

Op bepaalde rekeningen van ABN Amro, Centraal Beheer Achmea, Fortis, Friesland Bank, ING, Postbank, Reaal, SNS en Triodos Bank is de rente sinds 2006 niet meer verhoogd. De banken overtreden daarmee geen wetten of regels, maar spaarders moeten zich wel beseffen dat hun geld bij een andere bank (of op een ander soort rekening bij de eigen bank) mogelijk meer rente oplevert. Bij een spaartegoed van € 10.000 euro kan het verschil in rente tussen een zuinige en een gulle bank op jaarbasis oplopen tot € 400.

Overstappen loont

Wisselen van bank kan voor veel spaarders gunstig uitpakken. En overstappen is heel eenvoudig. Zoek een bank met een gunstig rentepercentage, open een rekening en boek je geld over. De Consumentenbond publiceert in de Geldgids regelmatig overzichten met rentepercentages.

Vergelijk: Spaarrekeningen (voor leden).