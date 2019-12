11.000 handtekeningen tegen Vliegtax

De Consumentenbond spreekt donderdag 6 september a.s met staatssecretaris De Jager van Financiën over de tax op vliegtickets. Volgens de bond is deze heffing niet meer dan een belastingmaatregel die in deze vorm zeker niet helpt om de milieuproblematiek rond het vliegen aan te pakken.

Eind juli riep de Consumentenbond consumenten op een petitie te ondertekenen als men het met het standpunt van de bond eens was. Inmiddels zijn er bijna 11.000 digitale handtekeningen binnen gekomen. Nieuwe steunbetuigingen zijn nog steeds welkom.

De Consumentenbond is voor het principe dat de vervuiler betaalt. Dit moet dan wel via maatregelen gebeuren die ook echt werken. Dat doet de Vliegtax niet: het staat niet vast dat door deze belastingmaatregel minder mensen het vliegtuig zullen pakken. Ook worden belastinginkomsten van deze Vliegtax niet aangewend om de milieuschade van de luchtvaart te compenseren. Bovendien maakt de maatregel geen onderscheid tussen ‘vuile’ en ‘relatief schone’ vluchten.

Het kabinet wil deze nieuwe belasting, die de staat 350 miljoen euro oplevert, vanaf volgend jaar invoeren.