Thuiskopieheffing op geheugenkaarten bizar

De minister van Justitie maakt het mogelijk dat stichting SONT een thuiskopieheffing op losse geheugenkaarten en USB-sticks gaat invoeren. Die thuiskopieheffing komt er omdat consumenten de geheugens kunnen gebruiken om – voor eigen gebruik – liedjes of films, waar auteursrechten op zitten, te kopiëren. En voor die kopietjes moeten zij betalen.

Zelfgemaakt

Maar het overgrote deel van die geheugens wordt helemaal niet gebruikt om kopietjes van liedjes of films op te slaan. Op geheugenkaarten worden vooral zélf gemaakte foto’s, films en computerbestanden opgeslagen!

In een gezamenlijke brief met de elektronicabranche, doet de Consumentenbond een dringend beroep op de Tweede Kamer om de invoering van de nieuwe thuiskopieheffing te voorkomen.