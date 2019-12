Hoger beroep in rechtszaak onderzoek ooglaserklinieken

De Consumentenbond gaat in hoger beroep in de zaak rond het ooglaseronderzoek. Woensdag 15 augustus bepaalde de rechtbank dat de bond moet rectificeren. Het kort geding was aangespannen door ooglaserkliniek Eye Center Europe.

De rechtbank oordeelt dat het ooglaseronderzoek en de manier waarop daarover door de Consumentenbond is gepubliceerd, de toets der kritiek niet kan doorstaan. De rectificatie staat inmiddels op de homepage en komt eind september in de Consumentengids. Ook zijn alle andere berichten over het ooglaseronderzoek van de website gehaald. Dit staat los van het aangekondigde hoger beroep. Wanneer het hoger beroep dient is nog onduidelijk.

Zorgvuldigheid

De Consumentenbond kan zich niet vinden in de kritiek van de rechtbank. Net als alle andere onderzoeken voldoet ook het ooglaseronderzoek in de ogen van de bond aan alle hoge eisen van objectiviteit, zorgvuldigheid en representativiteit.