De hoogste spaarrentes op een rij

Wie wil sparen tegen een gunstige rente, doet er goed aan van tijd tot tijd te kijken welke banken hoge rentes bieden. De Consumentenbond publiceert in elke Geldgids een lijst met de hoogste rentes.

Banken mogen zelf bepalen hoe hoog of hoe laag het rentepercentage is dat zij hun rekeninghouders bieden. Daardoor kan het voor veel spaarders gunstig uitpakken om over te stappen naar een andere bank. Bij een spaartegoed van € 10.000 euro kan het verschil in rente tussen een zuinige en een gulle bank op jaarbasis oplopen tot € 400. En dat is snel verdiend!

Top 10 hoogste rentes

Bovenaan het Consumentenbond-lijstje met hoge spaarrentes prijken medio oktober rekeningen van de Amsterdam Trade Bank en de Credit Europe Bank, beide met een rentepercentage van 4,5 %. In de top 10 staan relatief veel buitenlandse banken. Deze banken zijn niet ‘onveilig’, want ze staan net als alle andere banken onder toezicht van De Nederlandsche Bank. In Nederland gelden voor álle banken dezelfde regels en waarborgen. Mocht een bank onverhoopt failliet gaan, dan kunnen spaarders hun spaargeld tot € 20.000 volledig terugvorderen via De Nederlandsche Bank. Voor het spaarbedrag tussen de € 20.000 en € 40.000 krijgen spaarders 90% terug (10% eigen risico). En boven de € 40.000 komt het risico volledig voor rekening van de spaarder.

