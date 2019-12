Actie bespaart consumenten 50 miljoen

De actie van de Consumentenbond tegen een importheffing op digitale fotocamera’s heeft succes gehad. De Europese Commissie heeft 16 juli bekendgemaakt dat de heffing van 12,5 procent voor het overgrote deel van de camera’s niet zal gelden. Dat bespaart consumenten naar schatting 50 miljoen euro per jaar.

Op camcorders zit al zo’n importheffing, die bedoeld is om de Europese markt te beschermen. De Consumentenbond vindt die heffing onzin, omdat vrijwel alle foto- en filmcamera’s in Azië worden gemaakt, en kwam in actie. Daarbij werd de bond onder andere gesteund door Europarlementariër Jules Maaten, die over de dreigende heffing vragen stelde aan de Europese Commissie.

Goed nieuws

Het plan was om ook op compact-fotocamera’s een importheffing te plakken, want daarmee kan je tegenwoordig ook (korte) filmpjes maken. De Europese Commissie wil nu de heffing alleen opleggen aan fotocamera’s die video-opnamen met een hoge beeldresolutie en langer dan 30 minuten kunnen maken. Bij de meeste compact-fotocamera’s is dat niet het geval. Goed nieuws voor consumenten dus.