Internetcasino’s aan banden leggen

Er komen steeds meer aanbieders van internetcasino’s op de markt, zoals Oranje Casino, 888 en Unibet, die op actieve manier de jacht op de Nederlandse consument geopend hebben. Zij roepen consumenten op om thuis vanuit de luie stoel met geld te gokken. De Consumentenbond waarschuwt consumenten voor deze internetcasino’s.

Ook al claimen de internetcasino’s dat ze legaal zijn omdat ze een vergunning hebben in bijvoorbeeld Malta (wat onderdeel is van de Europese Unie), in werkelijkheid zijn ze illegaal en zijn de exploitanten strafbaar. Op de Nederlandse markt mogen namelijk alleen gokspelen worden aangeboden met een Nederlandse vergunning.

Aanpakken en vervolgen

De Consumentenbond raadt gokken via een website af omdat de kans op verslaving groot is, het moeilijk te achterhalen is wie achter de site zit en je het risico loopt niets uitbetaald te krijgen wanneer je wint. De bond wil dat het Openbaar Ministerie deze internetcasino’s aanpakt en vervolgt. Ook moet de nieuwe Wet op de Kansspelen snel ingevoerd worden zodat handhaven een stuk makkelijker wordt.