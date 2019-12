Vijfduizend doden door keukenzout

Jaarlijks sterven in Nederland ruim 5.000 mensen doordat er te zout wordt gegeten, zo blijkt uit een studie van de Consumentenbond en de Wageningen Universiteit. Het probleem is dat fabrikanten aan levensmiddelen veel zout toevoegen. Voor de consument is de nieuwe norm van maximaal 6 gram zout per dag daarom een goed bedoeld, maar tegelijkertijd onuitvoerbaar advies



Als iedereen zich aan het nieuwe overheidsadvies van maximaal 6 gram zout per dag houdt, dan kan het aantal hartinfarcten met 18% dalen en het aantal beroertes zelfs met 24%. Per jaar scheelt dat 2.500 fatale hartaanvallen en 2.600 sterfgevallen als gevolg van een beroerte.



Symposium Opzouten!

De gemiddelde Nederlander krijgt per dag naar schatting 10 tot 12 gram zout binnen. Dat is bijna 4 kilo op jaarbasis. Ook wie zelf geen zout aan zijn eten toevoegt, zit al snel aan de grens van 6 gram zout per dag omdat producten uit de supermarkt en andere winkels vaak veel zout bevatten. De Consumentenbond stelt dit thema centraal tijdens het symposium Opzouten! op donderdag 26 april.

Lees ook:

Symposium Opzouten!

Artikel 'Keukenzout kost levens' (alleen voor leden)