Klachten over Naturpost

De Consumentenbond krijgt nog steeds veel klachten binnen over Naturpost, een verkoper van voedingssupplementen. Naturpost handelt in de ogen van de Consumentenbond in strijd met de wet door consumenten in een aantal gevallen ongevraagd producten toe te sturen met daarbij een verzoek tot betaling. De bond heeft het bedrijf daarom dringend verzocht te stoppen met deze handelspraktijken.

Aan consumenten die inmiddels al ongevraagd producten met een verzoek tot betaling hebben ontvangen moet duidelijkheid worden geboden. De Consumentenbond denkt hierbij ten eerste aan het stopzetten van (vervolg)zendingen en een bericht van Naturpost aan deze consumenten dat ze de rekeningen niet hoeven te betalen. De bond verwacht op korte termijn antwoord van Naturpost.

Ongevraagde toezending

Sinds een paar jaar is het verboden ongevraagd (vervolg)zendingen met daarbij een rekening te sturen aan consumenten. Consumenten die toch een dergelijke zending krijgen, mogen die gratis houden en zijn niet verplicht die terug te sturen. Het is natuurlijk wél van belang dat de ontvanger zeker weet dat hij de zending niet heeft besteld. Bij onduidelijkheid hierover moet het bedrijf bewijzen dat de consument de zending heeft besteld of uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de toezending.