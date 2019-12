Automatenkoffie verhoogt cholesterol

Mensen die op hun werk jarenlang veel koffie drinken, kunnen daarmee de kans op een hartinfarct vergroten. Koffie uit automaten die gebruikmaken van gemalen koffie (fresh brew) bevat vaak aanzienlijke concentraties van het cholesterolverhogende ‘cafestol’, zo blijkt uit een door de Consumentenbond uitgevoerde steekproef.

In het laboratorium is de koffie van 12 verschillende fresh brew automaten geanalyseerd. Dit type koffiemachine beslaat ongeveer 16% van de zakelijke markt. Negatieve uitschieter is de Autobar Valencia. De koffie uit dit apparaat bevat per kopje (van 130 ml) 1,9 milligram cafestol. Wie gedurende lange tijd iedere werkdag vijf koppen automatenkoffie met 1,9 milligram cafestol drinkt, verhoogt daarmee zijn cholesterolgehalte met ongeveer 2%. En de kans op een hartkwaal stijgt dan met 4,4%.

Test de eigen koffie



Ook weten hoeveel caféstol de koffie op het werk bevat? De Consumentenbond biedt ondernemingsraden van bedrijven de mogelijkheid om tegen kostprijs (€ 450 per monster) de koffie in het laboratorium te laten analyseren. Aanmelden kan via koffietest@consumentenbond.nl.

