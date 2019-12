Thuiskopieheffing op geheugenkaarten van de baan

In februari maakte de minister van Justitie voor stichting Sont de weg vrij om een thuiskopieheffing in te voeren op losse geheugenkaarten en usb-sticks. De Consumentenbond heeft daar samen met de elektronicabranche actie tegen gevoerd. In reactie daarop heeft de minister laten weten dat hij de losse geheugenkaarten en usb-sticks uit de lijst zal schrappen van voorwerpen waarop Sont een heffing mag plakken.

Vreemd

De thuiskopieheffing is een bedrag dat je betaalt als je een blanco cd of dvd aanschaft. Zo’n zelfde heffing op losse geheugenkaarten en usb-sticks zou heel vreemd zijn, want die worden nauwelijks gebruikt om kopietjes van liedjes of films op te slaan. Op geheugenkaarten worden vooral zélf gemaakte foto’s, films en computerbestanden opgeslagen.