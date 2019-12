Rechter beslist over poliswijziging ONVZ

Bij de rechtbank in Utrecht heeft de Consumentenbond donderdag 24 mei opnieuw bepleit dat zorgverzekeraar ONVZ zijn beloftes moet nakomen. Het tussentijds 'uitkleden' van de aanvullende verzekering is misleidend, zo concludeert de bond.

ONVZ lokte rond de jaarwisseling veel nieuwe klanten met mooie beloftes over een zeer uitgebreide dekking. Maar per half april werden plotseling de polisvoorwaarden gewijzigd. Daarover ontving de Consumentenbond in korte tijd zo'n 600 klachten.

Gegokt en verloren