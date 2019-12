Consumentenbond tegen kortere termijn roodstaan

De Consumentenbond is geen voorstander van het inkorten van de termijn dat consumenten rood mogen staan op hun betaalrekening. De overheid wil zo proberen de opbouw van problematische schulden tegen te gaan. De bond heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover een brief gestuurd.

Natuurlijk is de bond voor het voorkomen van problematische schulden. Maar maatregelen hiertegen mogen niet zodanig streng zijn dat consumenten, die geen problematische schulden hebben, worden belemmerd in hun normale (economisch) handelen.

Als rood staan op een betaalrekening maar één maand mag duren, is de kans te groot dat veel consumenten die deze termijn even overschrijden, direct met allerlei bewijzen hun kredietwaardigheid zullen moeten gaan aantonen. Ook worden dan de kosten voor banken hoger, wat ongetwijfeld doorgerekend wordt aan de consument. De termijn van drie maanden, zoals die nu geldt, is voor de meeste consumenten goed genoeg om weer een positief saldo te bereiken zonder al te veel poespas.