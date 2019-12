Kosteloos afhaken bij fusie en overname

Klanten moeten kosteloos en zonder problemen hun contract met een bedrijf kunnen beëindigen wanneer deze onderneming door fusie of overname in andere handen komt. Dit stelt de Consumentenbond in een brief aan minister-president Balkenende. De bond roept het kabinet op stappen te zetten om dit te realiseren, ook in Europees verband.

Bij concentraties van bedrijven staat de consument volledig buiten spel, terwijl hij vaak juist de contractpartij is. De Consumentenbond vindt dat dit moet veranderen. Klanten moeten het recht krijgen om – als de fusie- of overnamedeal hen niet bevalt – hun contract te ontbinden, net als nu al het geval is wanneer een onderneming zijn voorwaarden of tarieven tussentijds verandert.

De bond denkt aan een wettelijk geregelde opt out waarbij de klanten niet geconfronteerd worden met boetes, opzegkosten of andere overstapdrempels. Bedrijven worden door deze regeling tevens verplicht niet alleen de aandeelhouders, de vakbonden, het personeel en de mededingingsautoriteit actief in te lichten, maar ook hun klanten.

Brief

Brief aan minister-president Balkenende (volg link)