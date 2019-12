Kosteloos kleine bedragen pinnen bij Blokker

Bedrijven binnen het Blokker-concern brengen geen extra kosten meer in rekening wanneer een klein bedrag gepind wordt. Door het pinnen van kleine bedragen kosteloos te maken wordt het voor de consument aantrekkelijker om gebruik te maken van deze betalingswijze. De Consumentenbond vindt deze stap van Blokker een goede ontwikkeling en hoopt dat meer bedrijven snel zullen volgen.

Deze zomer startte Currence de campagne ‘Klein bedrag, pinnen mag’ om consumenten massaal aan het pinnen van kleine bedragen te krijgen. De Consumentenbond ondersteunt deze actie omdat pinnen veiliger, goedkoper en efficiënter is dan betalen met contant geld. Voorwaarde voor de bond is wel dat het pinnen kosteloos is voor de consument.

De Consumentenbond is net als de banken en het bedrijfsleven voorstander van een efficiënter betalingsverkeer. Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid om contant te betalen altijd aanwezig moet blijven. De consument moet een keuzemogelijkheid hebben.