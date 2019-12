Veel kwaliteitsverschillen canvasfoto’s

Je favoriete vakantiefoto als een schilderij aan de wand hangen, is een trend. De Consumentenbond deed een onderzoek naar canvasafdrukken en ontdekte dat er behoorlijk wat kwaliteitsverschillen zijn.

Een goed voorbeeld: bij sommige aanbieders krijg je van te voren niet te doen welk deel van de foto wordt afgedrukt op de voorkant van het doek en welk deel op de rand. Dat is van groot belang, bijvoorbeeld als iemand aan de rand van de foto staat en deel van het gezicht dan op de rand komt.

Behang

Ook ontdekte de Consumentenbond dat niet iedereen ook echt sterk geweven linnen aanbiedt: bij sommigen lijkt het net behang. Verder loopt de kwaliteit van de fotoafdruk zelf uiteen: de roos op de foto die we voor de test hebben gebruikt, is bij de een oranje, bij de ander neonroze en bij de volgende knalrood. Tot slot: de dekking van de verf. Soms zie je het canvas er duidelijk doorheen of bladdert de verf af bij de hoekjes.