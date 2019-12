Laagdrempeliger naar de rechter

Het kabinet heeft plannen twee belangrijke wijzigingen door te voeren, die het voor de consument gemakkelijker maken naar de rechter te stappen. Consumenten kunnen in meer gevallen hun geschil voorleggen aan de kantonrechter, waarbij het inschakelen van een vaak dure advocaat niet verplicht is.

Ten eerste kunnen alle geschillen met een financieel belang tot € 10.000 straks worden voorgelegd aan de kantonrechter, deze grens ligt op dit moment nog op €5000.

Een tweede belangrijke stap is dat ook alle geschillen die te maken hebben met de aankoop van een product door een consument, zonder financiële bovengrens, aan de kantonrechter kunnen worden voorgelegd.

De Consumentenbond is ingenomen met het initiatief van het kabinet om de toegang tot de kantonrechter voor met name consumenten eenvoudiger en laagdrempeliger maken. Iets waar de bond zich al heel lang sterk voor maakt.

Dit kabinetsbesluit is volgens de bond een stap in de goede richting, maar voor een goede toegang tot de rechter is méér nodig. De Consumentenbond wil een verdere verhoging van de grens naar €25.000,-. Daarnaast zou de kantonrechter in alle consumentengeschillen dus ook over problemen met bijvoorbeeld een aannemer, los van financieel belang ingeschakeld moeten kunnen worden.

De Consumentenbond wil de toegang tot de rechter verder vergemakkelijken door consumenten de mogelijkheid te bieden een geschil digitaal aan te kaarten.