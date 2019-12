Consumentenbond teleurgesteld in rechterlijke uitspraak Legionella-zaak

Vandaag is, bijna 8,5 jaar na het drama in Bovenkarspel, in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak die de Consumentenbond heeft aangespannen tegen twee standhouders, de organisatie Westfriese Flora en de Nederlandse Staat. Dit hoger beroep is ingesteld van een uitspraak van de rechtbank Alkmaar van 12 december 2002.



Centrale vraag was hier nogmaals wie door de gedupeerden aansprakelijk gesteld kan worden voor de geleden schade. Er zijn meer dan 30 mensen na een bezoek aan de Westfriese Flora in 1999 aan de legionella-ziekte overleden en in totaal zijn er ruim 240 slachtoffers.



De uitspraak vandaag in hoger beroep vindt de Consumentenbond teleurstellend. De uitspraak uit 2002 is namelijk onveranderd gebleven: de Flora-organisatie en de Staat zijn niet aansprakelijk terwijl hen, volgens de Consumentenbond, wel degelijk zaken te verwijten vallen. Het Hof heeft daarentegen opnieuw bevestigd dat twee standhouders wel aansprakelijk zijn.

De gedupeerden zijn met deze uitspraak niets meer opgeschoten dan dat een hogere rechter nogmaals hetzelfde besloten heeft. Nu er duidelijkheid is over de aansprakelijkheidsvraag zal de vervolgstap moeten zijn dat de gedupeerden ieder voor zich een procedure tot schadevergoeding moeten opstarten richting de standhouders waarbij door de rechter van geval tot geval gekeken wordt of men voor een schadevergoeding in aanmerking komt.



Het is dus nu aan de gedupeerden om de volgende stap te zetten. Dit zal weer een tijdrovende en emotionele procedure zijn met een onzekere afloop.



De Consumentenbond wil daarom dat de politiek de overheid in deze zaak oproept om zijn verantwoordelijkheid te nemen, ondanks het feit dat juridisch vastgesteld is dat deze niet aansprakelijk is. Gezien het grote aantal slachtoffers alsmede de impact die deze zaak op de gedupeerden heeft gehad, is een regeling vanuit de overheid wenselijk. Bij andere rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede heeft de overheid zich wel coöperatief opgesteld.



Voor de Consumentenbond is er nu nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan. De komende weken zal deze optie onderzocht worden op haalbaarheid en wenselijkheid.