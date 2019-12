Minister Klink wil het aantal medische missers in de komende vijf jaar halveren. De Consumentenbond onderschrijft de noodzaak ervan, maar is verbaasd over het lukrake percentage en de periode. Elke medische misser is er één teveel. Daarom had de Consumentenbond verwacht dat de minister de ambitie had getoond om alle medische missers te voorkomen.

Een belangrijk middel om missers te voorkomen, is het elektronisch patiëntendossier. Daarmee kunnen problemen bij de overdracht worden voorkomen. Ook al zijn alle betrokken partijen voor zo’n elektronisch dossier, het duurt nu al jaren om het ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Juist de minister is de persoon die dit proces in een stroomversnelling kan brengen.

Geschilencommissie

Medische missers zullen nooit helemaal worden uitgebannen. Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieders zoveel mogelijk transparantie bieden naar consumenten. Ook onderstreept dat nog eens het belang van een geschillencommissie in de zorg om geschillen op laagdrempelige wijze voor alle partijen bindend te beslechten.