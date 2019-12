Consumentenbond opent meldpunt Toeristenbelasting

Uit onderzoek van de Reisgids van de Consumentenbond blijkt dat consumenten bij de toeristenbelasting overgeleverd zijn aan de grillen van gemeenten en recreatieondernemers. Gemeenten stellen zelf de tarieven vast en ondernemers kunnen deze naar eigen inzicht verhogen. De Consumentenbond vindt dit laatste onacceptabel en opent een meldpunt.*

Meldpunt

Om een nog beter beeld te krijgen over (de hoogte van) toeslagen en belastingen die consumenten door recreatieondernemers voorgeschoteld krijgen, heeft de Consumentenbond het meldpunt Toeristenbelasting geopend. De bond wil de resultaten van dit meldpunt gebruiken voor vervolgonderzoek en om bij betrokken partijen aan te dringen op duidelijkheid en transparantie.

Tarieven wisselend en ondoorzichtig

Gemeenten in Nederland mogen onbeperkt toeristenbelasting heffen. De hoogte van deze belasting varieert van € 0,34 tot € 3,50 per nacht. Ondernemers die een verblijf aanbieden moeten deze belasting afdragen aan de gemeente. Zij mogen het bedrag opnemen in de overnachtingsprijs of apart op de nota vermelden en hoeven zich hierbij niet te houden aan het officiële gemeentelijke tarief. Er vindt geen controle vanuit de gemeente plaats.