Misleidende loterijen verdienen harde aanpak

De Consumentenbond is blij dat de Consumentenautoriteit een onderzoek start naar illegale en misleidende loterijen. Al in 2004 luidde de bond, op basis van vele meldingen van consumenten, de noodklok in verband met deze praktijken. De Consumentenbond pleitte destijds voor vervolging door het Openbaar Ministerie (OM) én oprichting van een Consumentenautoriteit.

Bij het Openbaar Ministerie vond de bond tot nu toe geen enkel gehoor. Hierdoor konden de organisatoren van de frauduleuze loterijen gewoon hun gang blijven gaan. De Consumentenbond wil dat het OM deze praktijken nu eindelijk een halt toe roept.

Als het gaat om misleidende loterijen kan de Consumentenautoriteit zelf optreden. Deze ernstige praktijken waren een belangrijke reden voor de Consumentenbond om te pleiten voor de oprichting van een Consumentenautoriteit mét tanden. De Consumentenbond verwacht dat er, waar nodig, daadwerkelijk ook gebeten zal worden.

