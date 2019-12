Mobiel internet in het buitenland uitzetten

Bij het afsluiten van een abonnement voor je mobiele telefoon, moet je de keuze kunnen maken om mobiel internet in het buitenland ‘uit’ te zetten. Dat vindt de Consumentenbond naar aanleiding van een tussenstand van zijn meldpunt ‘Duur vakantie-internet’. Daar zijn tot nu toe 370 verhalen van vakantiegangers binnengekomen.

Een ruime meerderheid, namelijk 79%, was niet op de hoogte van de tarieven, maar ontdekte dat pas nadat toen de factuur binnenkwam. 84% is enorm geschrokken van de rekening. In 53% van de gevallen hebben ze een rekening gekregen van tussen de 100 en 500 euro, in 18% tussen 500 en 1.000 euro en in 10% zelf meer dan 1.000 euro.

Uitzetten

De Consumentenbond vindt dat de verkoper bij het afsluiten van een abonnement expliciet de vraag moet stellen of de internetmogelijkheid ook voor het buitenland aangezet moet worden. Daarnaast moeten mensen later de optie hebben om het alsnog uit te zetten. Dat zou veel vakantiegangers een hoop ellende kunnen besparen.

Meldunt

Meld úw ervaringen met mobiel internet in het buitenland via ons meldpunt.