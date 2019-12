Nieuwe test autokinderzitjes

Veiligheidshalve kunnen kinderen het beste zo lang mogelijk achteruitkijkend vervoerd worden in de auto. De Consumentenbond pleit er dan ook voor dat er in Nederland kinderzitjes op de markt komen die kinderen zwaarder dan 13 kilo achteruitkijkend vervoeren. Uit de jaarlijkse test van autokinderzitjes komt de Maxi Cosi Cabriofix als eerste ‘zeer goed’ scorende zitje uit de test.

In het algemeen geldt dat met verschillende gewichtsklassen, ingewikkelde installatievoorschriften en de onduidelijkheid of een stoeltje wel of niet in een bepaalde auto past het voor consumenten erg lastig is om de juiste keuze voor een autokinderzitje te maken. De volledige testresultaten zijn terug te vinden op de website van de Consumentenbond.

Autokinderzitje verplicht

In Nederland is het verplicht kinderen tot 1.35 meter te vervoeren in een goedgekeurd kinderzitje. Daarnaast mogen kinderen vanaf 9 kilo tot ongeveer 18 kilo binnenkort alleen nog maar worden vervoerd in een autokinderzitje met een speciaal op hun lengte en gewicht afgestemd tuigje. Deze kinderen mogen dus niet langer in kinderzitjes waarin de gewone autogordel wordt gebruikt om het kind vast te zetten.