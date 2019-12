Nieuwe zoutnorm onmogelijk na te leven

In alledaagse levensmiddelen zit zo veel zout dat de consument zich onmogelijk aan het nieuwe overheidsadvies van maximaal 6 gram zout per dag kan houden. Vooral mensen die vaak groenten uit pot of blik, kaas, kant-en-klaarmaaltijden, fastfood en snacks eten vormen een risicogroep. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond.

De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op het symposium Opzouten! van de Consumentenbond op donderdag 26 april 2007. Een Italian Pizza met salami van Al Capone’s bevat anderhalf keer het dagelijks maximum aan zout bevat (ruim 9 gram). Ook brood en beleg leveren een forse bijdrage aan de zoutconsumptie.

Zoute smaak

De Consumentenbond roept fabrikanten op veel minder zout in hun producten te verwerken. Ook moeten alle levensmiddelen worden voorzien van volledige en duidelijke etiketten. Tegelijkertijd moeten overheid en fabrikanten op basis van meetbare doelstellingen afspraken maken om het gebruik van zout drastisch te beperken. Overigens is ‘smaak’ geen argument om veel zout te gebruiken. Wanneer wordt afgesproken de hoeveelheid zout stapsgewijs te verlagen, merkt de consument daar niets van.

Link:

Hoeveel zout eet u? Doe zelf de zouttest.