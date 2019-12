Aankoop tweedehands auto veiliger met occasiongarantie

700.000 particuliere autobezitters verkopen jaarlijks hun auto. Sinds kort kunnen zij die ook met occasiongarantie verkopen. Tweedehands auto’s, gekocht van een particulier, kunnen hiermee zes maanden worden beschermd tegen onverwachte mankementen met bijvoorbeeld motor, versnellingsbak of dynamo.

De Geldgids van april 2007 geeft een overzicht van aanbieders van een occassiongarantie en roept consumenten op ervaringen met deze verzekering te melden.

De Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan naar vier aanbieders van occasionverzekeringen. De garantie die occasionverzekeringen geven, is bij sommige aanbieders even goed als de Bovag-garantie. Soms is de garantie minder dan bij de Bovag. Een auto met garantie van een particulier kan wel een stuk goedkoper zijn dan een dealeroccasion met garantie.

BOVAG-garantie en NAP

Tot voor kort kreeg een particulier alleen garantie op een occasion bij een BOVAG-garage. Bij aankoop van een auto via een particulier waren de mogelijkheden tot garantie beperkt. Om zekerheid te krijgen over de staat van een tweedehands auto is het mogelijk de auto te laten keuren en de kilometerstand te laten controleren bij de Nationale Autopas.

