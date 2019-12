Spooronderhoud in 2008 nadelig voor vroege en late reiziger

Het nieuwe werkrooster van spoorbeheerder ProRail voor het onderhoud van het spoor in 2008 heeft onverteerbare gevolgen voor de reiziger omdat er te veel gaten in het spoorboekje vallen. Dit zeggen de consumentenorganisaties in het Locov, waaronder de Consumentenbond.

De organisaties willen ProRail en minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat houden aan de afspraak dat het nieuwe onderhoudsrooster zou worden ingevoerd zonder nadelige gevolgen op het spoorboekje.



Voor regelmatig klein spooronderhoud in 2008 zullen met name doordeweeks vroege en late treinen uitvallen. Vaak zal de eerste trein ’s ochtends minimaal een half uur later vertrekken, of gaat de laatste trein een tot twee uur vroeger. Dit dupeert de reizigers. De organisaties willen dat ProRail de onderhoudswerkzaamheden in de weekendnachten plant. Hierdoor vallen minder treinen uit, omdat de eerste treinen in het weekend sowieso vaak later vertrekken.



De organisaties nemen er geen genoegen mee dat zij, als overlegpartners, door ProRail op zo’n laat moment betrokken zijn bij het onderhoudsrooster 2008. Meedenken over het reizigersbelang is nu nauwelijks nog mogelijk. Er wordt onderzocht welke stappen hiertegen gezet kunnen worden.