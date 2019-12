Onderzoek naar internetproviders

In Nederland bieden 33 breedbandproviders maar liefst 220 internetabonnementen aan. Ook in combinatie met bellen. De Consumentenbond zet ze op een rijtje.

Voor 10 a 15 euro per maand heb je een breedband internetabonnement waarmee je met een snelheid van 2 megabit per seconden onbeperkt online kunt zijn. De onderkant van de markt wordt gedomineerd door ADSL-abonnementen. De allergoedkoopste is erg traag.

Meer informatie

Van 51 abonnementen zijn uit diverse metingen en de tevredenheidsenquĂȘte voldoende gegevens vergaard om een oordeel te kunnen vellen over de kwaliteit en de prijs-kwaliteitverhouding. Het overzicht is te zien op deze website. Meer informatie is ook te vinden in de Consumentengids van juni 2007.