Ongevraagde post van Naturpost

De Consumentenbond heeft de afgelopen maanden klachten binnengekregen over Naturpost, een verkoper van voedingssupplementen. Veel mensen klagen dat ze zendingen krijgen die ze niet hebben besteld. Anderen hebben telefonisch een kennismakingszending besteld voor een laag bedrag en krijgen ongevraagd vervolgzendingen die beduidend duurder zijn dan de eerste zending.

Consumenten die klachten hebben over Naturpost kunnen terecht bij Thuiswinkel.org, de brancheorganisatie voor webwinkels, ondanks dat het bedrijf geen lid is van deze brancheorganisatie en consumenten dus niet naar de geschillencommissie Thuiswinkel kunnen met hun klacht over Naturpost. Klachten kunnen worden voorgelegd via het klachtenformulier op www.thuiswinkel.org. Thuiswinkel.org gaat,in overleg met de Consumentenbond, Naturpost benaderen over hun handelwijze en proberen te komen tot een goede oplossing voor de gedupeerden.

Ongevraagde toezending

Sinds een paar jaar is het verboden ongevraagd (vervolg)zendingen met daarbij een rekening te sturen aan consumenten. Consumenten die toch een dergelijke zending krijgen, mogen die gratis houden en zijn niet verplicht die terug te sturen. Het is natuurlijk wél van belang dat de ontvanger zeker weet dat hij de zending niet heeft besteld. Bij onduidelijkheid hierover moet het bedrijf bewijzen dat de consument de zending heeft besteld of uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de toezending.