Prijsverhoging beugels teruggedraaid

De door tandartsen aangemeten beugels worden toch niet nóg duurder. Begin juli maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de weg vrij voor een prijsverhoging van 20%, maar op aandringen van de Consumentenbond wordt dat besluit teruggedraaid.

Door de prijsverhoging zou het prijsverschil tussen de orthodontist en de duurdere tandarts nog groter worden. Enkele tientallen orthodontisten hebben daar de afgelopen week op ingespeeld door zich in te schrijven als tandarts. Op die manier dachten zij tot het eind van 2007 (daarna gelden weer nieuwe tarieven) over de rug van consumenten en zorgverzekeraars extra geld te verdienen. Door de actie van de Consumentenbond en het herziene besluit van de NZa is die constructie niet meer lonend.

Maximumtarieven

Begin 2007 concludeerde de NZa dat de prijzen voor orthodontie te hoog liggen. De tarieven gaan daarom de komende tijd op de schop. Het uitgangspunt daarbij is dat voor tandartsen en orthodontisten dezelfde maximumtarieven gaan gelden.

