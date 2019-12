Prijzen internetapotheken onder de loep

Op basis van een melding van de Consumentenbond duikt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de tarieven van internetapotheken. De bond constateerde in maart dat online apotheken soms fikse administratie- en bezorgkosten in rekening brengen.

Bestellen van medicijnen via internet heeft weinig voordelen. Het duurt langer voor je ze in huis hebt en de totaalprijs is altijd hoger dan bij de reguliere apotheek, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Wie bijvoorbeeld een simpele bestelling plaatst bij Dokteronline is – los van de prijs van het medicijn – tot € 30 extra kwijt aan consult-, verzend- en administratiekosten. Veel meer dan de in de Wet marktordening gezondheidszorg genoemde maxima.

Boetes

De NZa heeft inmiddels de internetapotheken die in Nederland actief zijn per brief gevraagd om uitleg te geven over de door hen gehanteerde tarieven. Bij overtreding van de wet kan de NZa boetes opleggen